Очевидцы раскрыли подробности нападения на алтарников в столичном храме

Двое человек ранены в результате нападения в столичном храме Николая Чудотворца. Подробнее о происшествии рассказали очевидцы.

«Забежал человек. Толчком открыл дверь. Целенаправленно направлялся к алтарю. Напал на алтарников с ножом. Ранил двоих. Прихожане скрутили его. Обычный парень, плотного телосложения. Вообще какая-то неожиданная ситуация. Стоим, готовимся к причастию. Я думал, кто-то из алтарников опоздал», — поделился прихожанин Александр.

Другие участники событий утверждают, что нападавший ворвался в храм и, не только ранил алтарников, но еще и учинил погром.

«Начал все крушить!» — утверждает посетительница храма.

Подчеркивается, что пострадавшие в результате нападения не являются официальными служителями храма.

«Они не сотрудники, они прихожане, которые помогают. Алтарники. Но они не работают в храме», — сообщает источник.

Известно, что пострадавших госпитализировали. До медучреждения алтарников довезли прихожане. Один из мужчин получил ранение в руку, другой — в плечо.

Протоиерей Кирилл Сладков, настоятель храма рассказал, что молодой человек ворвался в храм «в очках, резиновых перчатках, в капюшоне и наушниках, слушая музыку». Вместе с помощником Сладков подошел к нему, чтобы «узнать, что случилось и спокойно вывести его».

«В этот момент он выхватил нож и нанес ножевое ранение моему помощнику. После этого все помощники попытались его остановить, и в этот момент он нанес два ножевых ранения другому моему коллеге», — рассказал протоиерей.

Подозреваемый в нападении задержан. Мотив преступления устанавливается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в МВД прокомментировали нападение с ножом в столичном храме.