Очевидцы раскрыли подробности нападения на алтарников в столичном храме
Мужчина в очках и медицинских перчатках ворвался в храм Николая Чудотворца во время службы с ножом и ранил двух человек.
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Фото, видео: РИА Новости / Виталий Аньков, 5-tv.ru
Двое человек ранены в результате нападения в столичном храме Николая Чудотворца. Подробнее о происшествии рассказали очевидцы.
«Забежал человек. Толчком открыл дверь. Целенаправленно направлялся к алтарю. Напал на алтарников с ножом. Ранил двоих. Прихожане скрутили его. Обычный парень, плотного телосложения. Вообще какая-то неожиданная ситуация. Стоим, готовимся к причастию. Я думал, кто-то из алтарников опоздал», — поделился прихожанин Александр.
Другие участники событий утверждают, что нападавший ворвался в храм и, не только ранил алтарников, но еще и учинил погром.
«Начал все крушить!» — утверждает посетительница храма.
Подчеркивается, что пострадавшие в результате нападения не являются официальными служителями храма.
«Они не сотрудники, они прихожане, которые помогают. Алтарники. Но они не работают в храме», — сообщает источник.
Известно, что пострадавших госпитализировали. До медучреждения алтарников довезли прихожане. Один из мужчин получил ранение в руку, другой — в плечо.
Протоиерей Кирилл Сладков, настоятель храма рассказал, что молодой человек ворвался в храм «в очках, резиновых перчатках, в капюшоне и наушниках, слушая музыку». Вместе с помощником Сладков подошел к нему, чтобы «узнать, что случилось и спокойно вывести его».
«В этот момент он выхватил нож и нанес ножевое ранение моему помощнику. После этого все помощники попытались его остановить, и в этот момент он нанес два ножевых ранения другому моему коллеге», — рассказал протоиерей.
Подозреваемый в нападении задержан. Мотив преступления устанавливается.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в МВД прокомментировали нападение с ножом в столичном храме.
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