Нападавший в московском храме мог находиться в неадекватном состоянии

Нападавший в московском храме Святителя Николая мог находиться в неадекватном состоянии и действовал из хулиганских побуждений, об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в полиции.

«В настоящее время его везут в отдел полиции для разбирательства», — утверждает источник.

26-летний мужчина ворвался в храм и ранил двух алтарников. В настоящий момент пострадавшие доставлены в медучреждение, их жизни ничего не угрожает.

По словам настоятеля храма протоиерея Кирилла Сладкова, он не знает нападавшего и никогда раньше его не видел.

«Выглядел совершенно обычно. Никаких выкриков не делал. Молча бежал в алтарь. Когда бежал в алтарь, его встретил я и мой помощник. Думаю, какой-то конкретной цели не было. Почему он напал именно на моего помощника — сказать сложно», — заявил священнослужитель.

Как уточняет MK.RU, при себе у нападавшего на людей в храме были обнаружены наркотические вещества. Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в МВД прокомментировали нападение с ножом в столичном храме.