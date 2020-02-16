Нападавший в московском храме мог находиться в неадекватном состоянии
В результате нападения госпитализированы двое пострадавших.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
Лена Ленина пошла под венец с короткой стрижкой и в платье за 10 миллионов
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Фото, видео: www.globallookpress.com © CHROMORANGE / Bilderbox, 5-tv.ru
Нападавший в московском храме Святителя Николая мог находиться в неадекватном состоянии и действовал из хулиганских побуждений, об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в полиции.
«В настоящее время его везут в отдел полиции для разбирательства», — утверждает источник.
26-летний мужчина ворвался в храм и ранил двух алтарников. В настоящий момент пострадавшие доставлены в медучреждение, их жизни ничего не угрожает.
По словам настоятеля храма протоиерея Кирилла Сладкова, он не знает нападавшего и никогда раньше его не видел.
«Выглядел совершенно обычно. Никаких выкриков не делал. Молча бежал в алтарь. Когда бежал в алтарь, его встретил я и мой помощник. Думаю, какой-то конкретной цели не было. Почему он напал именно на моего помощника — сказать сложно», — заявил священнослужитель.
Как уточняет MK.RU, при себе у нападавшего на людей в храме были обнаружены наркотические вещества. Информация уточняется.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в МВД прокомментировали нападение с ножом в столичном храме.
Нашли ошибку?