Мать 26-летнего жителя Липецка подозреваемого в нападении с ножом на прихожан московского храма рассказала о сыне. По словам родительницы, произошедшее стало для нее полной неожиданностью.

«Для нас с отцом это стало полной неожиданностью, мы с отцом в шоке. <…> Тихий, спокойный мальчик, верующий», — цитирует ее слова ТАСС.

Женщина утверждает, что ее сын не состоял на учете в полиции и психиатрических медучреждениях. Подозреваемый трудится разнорабочим в строительной фирме по графику «месяц — работает, месяц — отдыхает».

«Он закончил липецкую школу, никогда не был в компаниях, не участвовал в драках», — подчеркнула мать предполагаемого нападавшего.

В последний раз подозреваемый отправился в столицу на заработки 8 января. Молодой человек планировал вернуться в родной Липецк в марте.

В результате нападения в храме госпитализированы двое раненых алтарников. В настоящий момент жизни пострадавших ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нападавший в московском храме мог находиться в неадекватном состоянии.