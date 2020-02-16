«Верующий мальчик!..» — мать подозреваемого в нападении на прихожан храма рассказала о сыне
По словам родительницы, мужчина не состоял на учете в полиции и у психиатров.
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Фото, видео: FA Bobo/PIXSELL/PA Images, 5-tv.ru
Мать 26-летнего жителя Липецка подозреваемого в нападении с ножом на прихожан московского храма рассказала о сыне. По словам родительницы, произошедшее стало для нее полной неожиданностью.
«Для нас с отцом это стало полной неожиданностью, мы с отцом в шоке. <…> Тихий, спокойный мальчик, верующий», — цитирует ее слова ТАСС.
Женщина утверждает, что ее сын не состоял на учете в полиции и психиатрических медучреждениях. Подозреваемый трудится разнорабочим в строительной фирме по графику «месяц — работает, месяц — отдыхает».
«Он закончил липецкую школу, никогда не был в компаниях, не участвовал в драках», — подчеркнула мать предполагаемого нападавшего.
В последний раз подозреваемый отправился в столицу на заработки 8 января. Молодой человек планировал вернуться в родной Липецк в марте.
В результате нападения в храме госпитализированы двое раненых алтарников. В настоящий момент жизни пострадавших ничего не угрожает.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нападавший в московском храме мог находиться в неадекватном состоянии.
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