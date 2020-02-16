В Петербурге мужчина утонул, пытаясь спасти женщину, которую сам бросил в Фонтанку

Жуткий инцидент произошел около двух часов ночи в центре Санкт-Петербурга. В районе дома № 96 на набережной реки Фонтанки мужчина, по предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, перебросил через ограждение в реку свою спутницу. При этом женщина несильно сопротивлялась. Запись с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала момент происшествия, оказалась в распоряжении 5-tv.ru.

Как сообщает 78.ru, спустя некоторое время после случившегося мужчина решил спасти пострадавшую и сам нырнул за ней в воду, вследствие чего утонул. Женщину извлекли из воды до приезда спасателей, она была госпитализирована в местную больницу с переохлаждением. А у ее спутника, которого нашли водолазы спустя час, констатировали смерть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что очевидец, спас двух детей из съехавшей в реку Фонтанку машины.