Два человека провалились в коллектор в Саратовской области, один из них погиб

Два человека провалились в коллектор в городе Энгельс в Саратовской области. Как сообщает KP.RU, инцидент произошел в доме № 1 по улице Менделеева. В результате инцидента один из мужчин погиб, а второй был госпитализирован.

По предварительным данным, они рухнули на глубину более десяти метров. Под ними провалился пол.

Как уточняет KP.RU, самотечный коллектор располагался под гаражом в гаражно-строительном кооперативе (ГСК). Его планировали отремонтировать, поэтому накануне хозяин гаража и электрик приехали, чтобы обесточить помещение для предстоящих работ. В результате электрик погиб, а владелец помещения отделался травмами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что открытые люки коллекторов становятся опасными ловушками для горожан.