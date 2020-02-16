Больная раком Евгения Симонова впервые вышла в свет с приемной дочкой

Евгения Симонова приобрела популярность и безграничную любовь зрителей после съемок в таких фильмах, как: «В бой идут одни „старики“», «Обыкновенное чудо», «Афоня», «Школьный вальс» и множестве других.

64-летняя актриса редко выходит в свет. Последние 12 лет народная артистка РФ борется с онкологическим заболеванием. Несколько дней назад германские врачи провели кинозвезде операцию по удалению легкого.

Андрею Малахову удалось уговорить Евгению Симонову сняться в его телепередаче. Артистка сделала для ведущего исключение и пришла в студию в компании приемной дочки Дарьи. Актриса стала ее опекуном 30 лет назад.

Мама Дарьи — звезда кинокартины «Калина красная» Людмила Коршакова ушла из жизни в возрасте 42 лет. 13-летнюю сироту увезли в Тулу бабушка и дедушка. Однако в силу возраста пожилые люди не могли взять малышку под опеку. Поэтому Евгения Симонова взяла роль опекуна на себя.

«Что-то делала, но делала меньше, чем, наверное, должна была. Хотя, у нас всегда были очень нежные отношения с Дашей, ее бабушкой и дедушкой, сестрой», — поделилась киноактриса.

Приемная дочь Евгении Симоновой рассказала, что ее вторая мама никогда для нее ничего не жалела. Дарья утверждает, что всегда будет благодарна актрисе за то, что та взяла ее под опеку. Иначе сироту попросту могли отправить в детский дом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что врачи удалили звезде «В бой идут одни старики» Евгении Симоновой легкое.