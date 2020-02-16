Композитор Максим Дунаевский не может решить вопрос раздела имущества со своей седьмой супругой — Марией Рождественской. Пара была вместе 20 лет, однако в конце 2019 года распалась.

Несмотря на расставание, Дунаевский продолжает заботиться об экс-возлюбленной и помогать ей как морально, так и материально. Однако камнем преткновения стал загородный дом бывших супругов. Музыкант готов отдать его Рождественской, но не уверен, что она справится с заботой о такой большой недвижимости — во время семейной жизни вопросами ведения хозяйства занимался сам Дунаевский и его помощники, а Мария не имела отношения к этой теме.

«Принять такой „подарок“ — это взвалить на себя огромную ношу. Даже небольшая дача непрерывно сосет деньги и энергию. Без постоянных серьезных вложений такой дом, как наш, быстро придет в упадок», — цитирует его StarHit.

Сейчас экс-супруги обсуждают дальнейшую судьбу дома. Дунаевский настаивает на том, что продавать имущество не стоит — сейчас выгодно покупать недвижимость, а не продавать ее. Композитор уверен, что «подобрать какую-то альтернативу» у них с Марией обязательно получится.

«Разделить дом пополам невозможно. Пилой распилить его что ли? <…> В конечном счете, дом найдет своего хозяина, я им останусь, или Марина», — резюмирует он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Максим Дунаевский женится в восьмой раз.