«Покормила кису?» — Кудрявцева умилила сеть роликом с маленькой дочкой и кошкой
На записи годовалая Маша помогает кошке справиться с употреблением корма.
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Фото, видео: Instagram @leratv
Лера Кудрявцева растопила сердца подписчиков новым видео с дочерью. В кадре маленькая Маша увлеченно исследует содержимое кошачьей миски.
В ролике девочка с видимым любопытством берет кошачий корм и высыпает его обратно — кошка при этом находится рядом и за манипуляциями ребенка наблюдает достаточно благосклонно. Однако Маша порывается и самой протестировать обед четвероногой подруги — Кудрявцевой приходится вмешаться в происходящее.
«Покормила кису, да? Нет, ну самой есть не надо, у тебя сейчас обед другой будет!» — приговаривает Лера за кадром.
После этого дочь телеведущей переключается на маму — ролик обрывается в тот момент, когда Маша с полной пригоршней кошачьего корма подбегает к Кудрявцевой.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лера Кудрявцева не против взять малыша из детского дома.
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