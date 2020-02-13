Лера Кудрявцева растопила сердца подписчиков новым видео с дочерью. В кадре маленькая Маша увлеченно исследует содержимое кошачьей миски.

В ролике девочка с видимым любопытством берет кошачий корм и высыпает его обратно — кошка при этом находится рядом и за манипуляциями ребенка наблюдает достаточно благосклонно. Однако Маша порывается и самой протестировать обед четвероногой подруги — Кудрявцевой приходится вмешаться в происходящее.

«Покормила кису, да? Нет, ну самой есть не надо, у тебя сейчас обед другой будет!» — приговаривает Лера за кадром.

После этого дочь телеведущей переключается на маму — ролик обрывается в тот момент, когда Маша с полной пригоршней кошачьего корма подбегает к Кудрявцевой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лера Кудрявцева не против взять малыша из детского дома.