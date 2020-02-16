Очевидец Елена Лейкина рассказала новые подробности стрельбы в центре Калининграда. В результате нападения скончались супруги Дарья и Вадим. Их ребенок не ранен, однако получил психологическую травму.

«Услышали пальбу. Начали бежать оттуда люди. Говорят: „Убегайте, там уже два трупа“. Мы спрятались. Ребенка их видела. Он сидел плакал. То в ступоре сидит, то повторяет — „это моя мама“. Потом его в скорую посадили. Он в шоке, конечно. Родителей на его глазах убили», — сказала жительница Калининграда.

Известно, что сын убитой пары в результате нападения не получил ранений.

«Он сидел на лавочке. Целый, невредимый. Ребенок сидел в адеквате», — утверждает очевидец.

Елена Лейкина рассказала, что убитые супруги работали на местном рынке. По предварительной информации, именно торговая точка и стала причиной конфликта между расстрелянной парой и торговцем Фалилем Бахрамовым — подозреваемым в убийстве.

«Одна девушка говорит, подруга убитой Даши — семья хорошая. Доброжелательная. Ни пьет, ни курит Даша. Она работает на овощах. Элитных, хороших. Говорят, место не поделили. И говорят, что Даша была беременна. На третьем месяце», — рассказала Лейкина.

По ее словам, первым застрелили главу семьи.

«Этот мужчина стоял, уже убивший мужа, над ним. Мама кричала „помогите“, и потом услышали выстрел в Дашу. Потом еще был выстрел, как бы добивая ее. Потом еще был выстрел. Слухи идут — умер по дороге в скорую», — поделилась женщина.

В настоящий момент Следственный комитет РФ по Калининградской области возбудил уголовное дело по факту расстрела семьи на рынке в Калининграде. По версии следствия, 63-летний подозреваемый из охотничьего карабина открыл огонь по семейной паре. Нападавший скончался. Ребенок убитых не ранен, однако получил психологическую травму. Мальчик передан родственникам, с ним работает психолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что детский омбудсмен рассказала о состоянии сына погибших торговцев в Калининграде.