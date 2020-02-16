«Враскоряку»: переводчики Путина рассказали о неожиданных фразах президента РФ

Некоторые фразы президента России Владимира Путина можно считать непереводимой игрой слов, рассказали переводчики главы государства в программе «Москва. Кремль. Путин» на одном из федеральных каналов.

Так, советник департамента лингвистического обеспечения МИД Алексей Садыков привел в пример выражение, вызвавшее у него затруднение.

«Он (Путин. — Прим. ред.) сказал: «Мы не будем стоять враскоряку». Я был начинающим переводчиком, я посмотрел репортаж по телевизору, я тогда подумал: «Слава богу, мне не пришлось это переводить. Тогда, десять лет назад, мне это казалось очень, очень сложным, да и сейчас сложно», — вспомнил он.

Садыков добавил, что президент порой произносит неожиданные фразы, которые могут ввести специалистов в ступор. Например, выступая на Петербургском экономическом форуме в 2017 году, Путин в шутку сказал собравшимся «Вольно!».

«Вот это был совершенно неожиданный момент, никто его не мог предвидеть. Буквально за полсекунды мне в голову пришел нужный вариант, потом я сверял со словарем. Это вот именно переводческая догадка, потому что тогда я не помнил этот термин», — отметил Садыков.

В свою очередь третий секретарь департамента Наталья Красавина также рассказала, что сказанную Путиным фразу «Донбасс порожняк не гонит» долго обсуждали лингвисты и сошлись во мнении, что ее лучше перевести как «Донбасс ерунды не говорит».

В апреле прошлого года президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном в ходе Арктического форума в Петербурге назвал шведских бизнесменов друзьями, однако переводчик взял на себя смелость и «немного» исказил смысл сказанного, переведя это слово как партнеры. Российский лидер в ответ назвал переводчика «бандитом».