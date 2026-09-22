Землю накроет поток солнечного ветра: когда ждать магнитную бурю

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 18 0

Активность небесного светила снова меняется и может повлиять на геомагнитную обстановку в ближайшие дни.

Магнитная буря 22 сентября 2026 года — прогноз

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Тема:
Магнитные бури

ИКИ РАН: корональная дыра на Солнце может принести магнитную бурю 22 сентября

На Землю в ближайшие дни может прийти поток солнечного ветра. Об этом сообщили в Институте космических исследований РАН.

Причиной станет крупная корональная дыра на Солнце, которая протянулась от его южного полюса почти до экватора. 22 сентября Земля окажется на линии с этой областью и попадет под воздействие солнечного ветра.

При этом поводов ждать сильной магнитной бури непосредственно 22 сентября пока нет. Солнечная активность остается низкой, а ученые оценивают космическую погоду как спокойную.

Что будет происходить в ближайшие дни

Как сообщили в URA.RU, вероятность магнитной бури оценивается примерно в 15%, а вероятность сохранения нормального уровня активности — в 82%.

Изменения могут начаться ближе к концу недели. К 24 сентября геомагнитная активность способна вырасти до 3,5–4 баллов, а 25 сентября ожидается уровень около четырех баллов.

После 25 сентября активность, согласно предварительному прогнозу, начнет снижаться. До конца месяца серьезных геомагнитных возмущений не ожидается. Спокойным выглядит и предварительный прогноз на начало октября.

Что делать метеозависимым

При повышенной геомагнитной активности стоит придерживаться обычного режима дня, высыпаться, пить достаточно воды и не перегружать себя тяжелыми физическими нагрузками. Также стоит ограничить алкоголь и чрезмерное употребление кофеина.

Людям, которые постоянно принимают лекарства, не следует самостоятельно менять схему лечения. При резком ухудшении самочувствия необходимо обратиться к врачу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Солнце впервые с 2021 года четыре дня подряд не фиксировались вспышки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

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