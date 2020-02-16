Пассажиры, которым удалось выжить в авиакатастрофах, рассказали, как необходимо вести себя при экстренных ситуациях на борту лайнера.

Например, Эрвин Тумири, ставший одним из шести выживших в авиакатастрофе в горах Колумбии в 2016 году, посоветовал в случае возможного ЧП принять позу эмбриона на кресле и пристегнуться ремнем безопасно. Именно это ему помогло спастись в отличие от 71 человека, погибшего при аварийной посадке, сообщает The Sun.

Джоани Фетерс, пережившая столкновение двух самолетов в аэропорту Тенерифе в 1977 году, рассказала, что побежала из салона прочь, в то время как другие пассажиры ожидали помощи спасателей. В результате ей удалось спастись, когда скончались 583 человека.

Джулиана Кепке, уцелевшая при крушении самолета в джунглях Амазонки в 1971 году, рекомендовала обязательно всем пристегиваться. Девушка сидела посередине между двумя креслами, и они смягчили удар.

В то же время Аптон Ренберг, ставший одним из 184 выживших при авиакатастрофе с самолетом в американском штате Айова в 1989 году, всегда летает в кофте с капюшоном. Однажды бортпроводница рассказала, что, укрыв голову, можно спастись от ожогов, и с тех пор мужчина следует ее советам.

Другие пассажиры также порекомендовали внимательно читать инструкцию и правила эвакуации из самолета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что момент крушения вертолета депутата Хайруллина попал на видео.