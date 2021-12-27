Главные трагедии 2021 года

В 2021-м произошло немало природных катаклизмов и ЧП: в США безответственность управляющей компании привела к гибели людей, в России упало несколько самолетов L-410, на Канарских островах из-за извержения вулкана тысячи человек остались без жилья. Какие еще трагедии произошли в уходящем году, рассказывает 5-tv.ru.

Давка в Израиле

Во время празднования религиозного праздника в Израиле произошла массовая давка. Ежегодно 30 апреля на гору Мерон съезжаются десятки тысяч ультраортодоксальных иудеев, чтобы совершить паломничество на могилу Шимона бар Йохая — автора каббалы «Зоар».

Первое массовое мероприятие после смягчения антиковидных ограничений в Израиле закончилось трагедией. Фото: ТАСС / dpa / picture-alliance

Во время церемонии тысячи людей начали прыгать на трибунах под музыку, в результате чего часть конструкций обрушились. Участники мероприятия в панике устремились к выходу. Началась давка: паломники падали с трибун из-за скользких ступенек. К горе Мерон прибыли сотни карет скорой помощи и спасателей. Трагедия унесла жизни 44 человек, среди которых были и дети. Организаторов фестиваля привлекли к ответственности за несоблюдение мер безопасности.

Пропажа подлодки в Индонезии

21 апреля во время торпедных испытаний пропала подводная лодка KRI Nanggala 402, принадлежащая ВМС Индонезии. Судно исчезло примерно в 100 километрах от острова Бали. На борту подлодки находилось 53 члена экипажа.

Военные Индонезии во время поисковой операции пропавшей подлодки. Фото: ТАСС / EPA

Субмарину нашли 24 апреля на глубине 850 метров: она была разорвана на три части. Все находившиеся на борту люди погибли. По мнению индонезийских военнослужащих, на субмарине могла образоваться трещина, которая стала причиной катастрофы.

Обрушение жилого дома в Майами

Ночью 24 июля в пригороде Майами частично обрушился жилой дом. В комплексе Champlain Towers South было 136 квартир. 1 июля место трагедии посетил Джо Байден. Поиски уцелевших и жертв приостанавливали несколько раз из-за шторма «Эльза».

За некоторое время до трагедии жители дома заметили трещины в стенах подземной парковки. Фото: ТАСС / ZUMA

Спасательная операция полностью завершилась 8 июля. Сотрудники экстренных служб заявили, что шансов найти выживших или извлечь тела, уже нет. Кроме того, после обрушения на руинах жилого комплекса не образовалось полых пространств, внутри которых могли бы спастись люди. Жертвами трагедии стали 98 человек.

В ходе расследования выяснилось, что управляющая компания жилого комплекса пыталась собрать с жильцом деньги на капитальный ремонт, но этого так и не произошло. Причиной обрушения могло быть серьезное структурное повреждение бетонной плиты под бассейном.

Землетрясение на Гаити

14 августа произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2 у берегов Гаити. Первые толчки были 14 августа утром. Эпицентр землетрясения находился в 40 километрах от коммуны Ле-Ке, население которой составляло 125 тысяч человек. Пострадали районы Юг, Гранд-Анс и Нипп. Власти Гаити ввели режим чрезвычайного положения на месяц. Во время катаклизма погибли 20 тысяч человек. Свыше 12 тысяч человек получили травмы. Многие люди остались без крыши над головой.

Многие жители пострадавших районов Гаити лишились домов. Фото: ТАСС / EPA

После землетрясения в стране началась гуманитарная катастрофа. Из-за задержки помощи на Гаити появилась угроза голода. Люди набрасывались на грузовики с продуктами. Из-за разрушенных домов и условий сотни гаитян пытались попасть в США через границу с Мексикой. Из-за этого губернатор Техаса просил президента Джо Байдена ввести режим чрезвычайного положения в штате. Мигрантов депортировали на самолетах.

Миграционный кризис в США и Европе

В мире обострилась проблема с мигрантами из-за военных конфликтов и природных бедствий. Так миграционный кризис в США близок к апогею из-за ситуации на границе с Мексикой, через которую ежедневно пытаюсь попасть в Штаты сотни беженцев из разных стран. Большая часть из них — мигранты из Южной Америки. Их количество увеличилось после инаугурации Джо Байдена. 46-й президент США приостановил возведение стены на границе, которую обещал построить Дональд Трамп во время своего срока. Байден же пообещал увеличить квоту для мигрантов до 125 тысяч человек в год.

Беженцы из стран Ближнего Востока на границе Белоруссии с Польшей. Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

В 2021-м миграционный кризис — вновь острый вопрос в Европе. Еще в августе ряд европейских стран предложили усилить защиту внешних границ. Афганские, сирийские и иракские беженцы пытаются прорваться в Польшу через Белоруссию. Они прилетают туда транзитными рейсами через Турцию и Ирак. В Варшаве заявили об усилении контроля на границе: 30 октября польская сторона приняла законопроект о возведении забора на границе. Власти ЕС планируют ужесточить визовый режим с Белоруссией. По оценкам Польши, сейчас в стране находится около 15 тысяч беженцев, еще 2 — 4 тысячи из них находятся на польско-белорусской границе. Пограничный пункт охраняют европейские военные.

Штурм Капитолия

Демонстрации за Дональда Трампа, которые прошли 5 и 6 января в Вашингтоне, закончились штурмом Капитолия. Сторонники экс-президента США поддержали его желание отменить результаты выборов, где победу одержал Джо Байден. Митингующие прорвались через пост охраны и ворвались в помещение, где в тот момент проходила совместная сессия Конгресса по финальному подсчету голосов в выборах. Здание эвакуировали и закрыли. Во время протестов на территории Капитолия обнаружили самодельные взрывчатые устройства.

Сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и сорвали сессию Конгресса. Фото: ТАСС / EPA

В результате штурма погибли четыре человека. Один из протестующих смертельно ранил 42-летнего офицера Капитолия. Сотрудник правоохранительных органов убил 35-летнюю Эшли Бэббит — ветерана ВВС США. Полицейского оправдали в августе 2021-го. Еще двое участников штурма скончались позже.

Авиакатастрофы 2021 года

Крушение пассажирского Боинга 737-500 в Индонезии

Первой крупнейшей авиакатастрофой в 2021-м стало крушение пассажирского авиакомпании Sriwijaya Air в Индонезии. Лайнер вылетел из Джакарты в Понтианак 9 января, а спустя четыре минуты после взлета пропал с радаров. Позже выяснилось, что самолет начал круто пикировать и упал в Яванское море. Одной из причин трагедии могли быть проблемы с системой контроля двигателя.

Родственники погибших пассажиров Боинга 737-500 в Индонезии. Фото: ТАСС / ZUMA

Спасатели обнаружили обломки и фрагменты тел пассажиров на глубине 23 метров. Все находящиеся на борту 62 человека погибли.

Авиакатастрофа самолета АН-26 на Камчатке

Самолет вылетел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана 6 июля. Вскоре экипаж судна перестал выходить на связь. При заходе на посадку АН-26 столкнулся с сопкой и рухнул у берега Охотского моря. На борту самолета находилось 28 человек. Все они погибли.

Сотрудники МЧС России во время поисковых работ на месте кружения АН-26. Фото: ТАСС / МЧС России

Причиной авиакатастрофы назвали сложные метеоусловия и плохую видимость. Шторм и туман мешали спасателям искать тела. Многих погибших унесло в море. Аналогичная трагедия произошла в той местности в 2012-м. Самолет АН-48 из-за ошибки экипажа также врезался в сопку и упал. Тогда чудом выжили четверо человек.

Крушения с парашютистами и туристами самолетов L-410

Самолет с парашютистами на борту рухнул под Кемерово 19 июля. У воздушного судна отказали оба двигателя. В результате ЧП погибли четверо человек: пилоты и спортсмены-парашютисты. Ранения получили 13 человек, находившихся на борту.

Очередная авария с двухмоторным самолетом L-410 произошла 12 сентября в Иркутске. Судно совершило жесткую посадку в Тайге из-за отказа техники. На борту находились 16 человек — четверо из них погибли.

Легкомоторный самолет с парашютистами рухнувший в Татарстане. Фото: ТАСС / Приволжская транспортная прокуратура

10 октября самолет с парашютистами разбился в Татарстане. Об авиакатастрофе сообщили жители города Мензелинск, которые стали свидетелями трагедии. Упавший легкомоторный L-410 принадлежал местному аэроклубу. На борту находились 16 парашютистов, все они погибли. Причиной крушения вновь стал отказ двигателя.

Извержение вулкана на Канарских островах

19 сентября началось извержение вулкана Кумбе-Вьеха на канарском острове Пальма. Власти эвакуировали людей только после схода лавы, хотя могли сделать это раньше. Еще за несколько дней до пробуждения вулкана на острове зафиксировали землетрясение: 25 тысяч толчков магнитудой 4,2 баллов. За несколько месяцев вулканической активности поселки возле Кумбе-Вьеха покинули шесть тысяч человек. Разрушено более тысячи строений. Погибшим числится 72-летний мужчина, который убирал вулканический пепел с крыши своего дома и провалился вместе с ней.

Из-за проснувшегося вулкана остров Пальма стал популярным направлением у туристов. Фото: ТАСС / EPA

Остров Пальма оказался на грани экологической катастрофы. К началу ноября лава с Кумба-Вьехи достигла Атлантического океана и покрыла площадь свыше 2,7 тысяч гектаров на острове. Но за счет соприкосновения лавы с морской водой, Пальма увеличился на 300 гектаров, а уровень земли поднялся более чем на десять сантиметров.

Смена власти в Афганистане

США объявили о выходе своих войск из Афганистана в мае 2021-го. Сразу после этого движение «Талибан»* начало наступательную операцию против афганских войск. К середине августа под контролем организации оказалась большая часть страны. Боевики вошли в Кабул и заняли президентский дворец 16 августа. Президент Афганистана Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну. В то же время талибы объявили об окончании войны.

Эвакуация граждан Афганистана после смены власти. Фото: ТАСС / ZUMA

В аэропорту Кабула начался хаос. Тысячи афганцев и дипломатически служащих пытались покинуть страну. Некоторые люди пошли на отчаянные меры: около 30 человек зацепились за шасси самолета, чтобы улететь, но упали и погибли. 26 августа в столице Афганистана прогремела серия взрывов, погибли 200 человек.

Граждане пытались бежать в Пакистан. В ходе потасовок на границе погибли четыре человека. По стране прошли акции протеста. Одно из недовольств — запрет талибов выходить на работу женщинам, которые трудятся в муниципалитетах. Нескольких представителей местных СМИ выпороли плетьми за съемку происходящего. 8 октября в шиитской мечети в Кабуле прогремел мощный взрыв, погибли не менее 100 человек.

Авария на шахте в Кузбассе

25 ноября в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области из-за взрыва метана произошло задымление. Всего в шахте на момент происшествия находились 285 рабочих. Из-за опасной концентрации газа, которая могла спровоцировать взрыв. Также отказала вентиляционная система. В шахте возникала угроза взрыва.

Пятеро спасателей погибли во время поисковых работ в шахте. Фото: ТАСС / МЧС России

Во время спасательной операции шесть спасателей пропали в шахте «Листвяжная». Запаса кислорода в баллонах сотрудников МЧС был рассчитан всего на несколько часов, наладить связь с ними не удалось. Вечером того же дня стало известно, что пятеро спасателей погибли. Одного сотрудника МЧС удалось спасти спустя сутки. Жертвами взрыва метана стали 46 горняков.

Региональное управление СКР по региону возбудило уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Арестованы директор шахты «Листвяжная» и главный инспектор Ростехнадзора. В Кемеровской области был объявлен трехдневный траур по погибшим.

Пострадавшие и погибшие от коронавируса

С начала пандемии COVID-19 заразилось свыше 253 миллионов человек. От коронавируса умерло пять миллионов. На первом месте по количеству заболевших и погибших — США. На втором месте по летальным исходам — Бразилия. Россия находится на четвертой строчке: от коронавируса умерло свыше 295 тысячи человек.

Маски стали неотьемлимой частью жизни в последние годы. Фото: ТАСС / PA

В мире активно идет вакцинация против коронавируса. Лидер по количеству поставленных прививок — Китай. В стране, где началась пандемия, полную вакцинацию прошли свыше одного миллиарда человек. Вторая по вакцинации — Индия; третья — США; четвертая — Бразилия; пятая — Индонезия. В России привилось полностью привились 51,2 миллиона человек — это 35,% населения.

* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.