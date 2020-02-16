Наталья Штурм шесть лет поддерживала интимную связь с избившим ее бывшим мужем

Певица и писательница Наталья Штурм считает, что секс и брак — разные вещи и после развода с избившим ее мужем еще шесть лет поддерживала с ним интимную связь и вместе ездила в отпуск. Об отношениях с отцом своего 16-летнего сына Арсения исполнительница хита «Школьный роман» рассказала в эфире телешоу Леры Кудрявцевой.

Как пишут Дни.ру, артистка была замужем дважды. От первого брака с однокурсником Сергеем Деевым у нее есть дочь Елена, которой недавно исполнилось 30 лет. Вторым мужем Натальи был Игорь Павлов, который страдал алкоголизмом, изводил ее ревностью и не контролировал гнев.

Однажды Штурм попыталась помочь нетрезвому супругу купать сына, но тот, желая, чтобы она ушла, ударил ее по лицу и сломал нос. Свидетелем неприятной сцены была няня мальчика. В тот же день Игорь сломал жене еще и ключицу, избив ногами во дворе дома. По словам певицы, соседи наблюдали за происходящим, но никто не пришел на помощь.

Только протрезвев, Павлов отвез избитую до полусмерти Наталью в больницу, взяв предварительно слово, что врачам она скажет, будто упала с лестницы. После этого артистка подала на развод, но даже после официального расторжения брака общаться с бывшим мужем не перестала.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru Наталья Штурм опубликовала в соцсетях свое фото 15-летней давности, на котором видны следы побоев.