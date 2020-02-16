В Китае начали производство лекарства от коронавируса

Лекарство, которое может быть эффективно в лечении нового коронавируса, запущено в производство Китае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление правительства города Тайджоу. Речь идет о ранее известном препарате Favipiravir или Avigan.

«15 февраля препарат „Фавэйлавэй“ (прежнее название Favipiravir или „Фапилавэй“), разработанный фармацевтической компанией Zhejiang Hisun Pharmaceutical, официально получил одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами для выхода на рынок», — приводит агентство текст сообщения.

Отмечается, что это первое в Китае лекарственное средство, получившее официальное одобрение во время вспышки нового заболевания и включенное в список лекарств, которые «потенциально могут быть эффективны в лечении нового типа коронавируса».

Ранее директор Китайского национального центра биотехнологических разработок при Министерстве науки и техники КНР Чжан Синьминь заявлял, что в ходе исследований клиническую эффективность в лечении нового коронавируса показали несколько препаратов, в числе которых Remdesivir и японский Favipiravir. Он также заверил, что Китай использует разные технологические подходы для ускорения разработки вакцины и уже тестирует некоторые из них на животных.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, знаменитый актер и режиссер Джеки Чан пообещал вознаграждение в миллион китайских юаней (около девяти миллионов рублей) тому, кто изобретет вакцину от коронавируса нового типа. По последним данным, болезнь унесла более 1600 жизней, заразились вирусом более 68 тысяч человек.