Автобус с туристами из РФ перевернулся по дороге в Финляндию

Автобус с туристами из РФ опрокинулся по дороге из Петрозаводска в Финляндию. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник. ДТП произошло на трассе «Сортавала», по неустановленной причине автобус съехал в кювет и упал на бок.

По предварительной информации, в салоне находились 19 человек, в том числе двое детей. По данным агентства, помощь медиков никому из находившемся в транспортном средстве не понадобилась.