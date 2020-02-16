Автобус с туристами из РФ перевернулся по дороге в Финляндию

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Марина Неруцких
Срочная новость 97

По предварительной информации, в салоне находились 19 человек, в том числе двое детей.

Фото: www.globallookpress.com / Horst Galuschka

Автобус с туристами из РФ опрокинулся по дороге из Петрозаводска в Финляндию. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник. ДТП произошло на трассе «Сортавала», по неустановленной причине автобус съехал в кювет и упал на бок.

По предварительной информации, в салоне находились 19 человек, в том числе двое детей. По данным агентства, помощь медиков никому из находившемся в транспортном средстве не понадобилась.

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