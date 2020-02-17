Пять человек пострадали в ДТП в Ингушетии
Авария с участием двух иномарок произошла в Назрани.
Фото: Известия / Алексей Майшев
В аварии с участием автомобилей Mercedes и Volkswagen в Ингушетии пострадали пять человек, из них один — погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
«В 23:36 мск [воскресенье] в Назрани произошло столкновение двух автомобилей марки Mercedes и Volkswagen. В результате происшествия пострадали четыре человека и один человек погиб на месте. Пострадавшие были госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу», — цитирует агентство сообщение ведомства.
Причины смертельного ДТП устанавливаются.
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