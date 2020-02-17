Пять человек пострадали в ДТП в Ингушетии

В аварии с участием автомобилей Mercedes и Volkswagen в Ингушетии пострадали пять человек, из них один — погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

«В 23:36 мск [воскресенье] в Назрани произошло столкновение двух автомобилей марки Mercedes и Volkswagen. В результате происшествия пострадали четыре человека и один человек погиб на месте. Пострадавшие были госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу», — цитирует агентство сообщение ведомства.

Причины смертельного ДТП устанавливаются.