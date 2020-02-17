«Позитивные ребята»: Пресняков сыграл в футбол с четырехлетним сыном

Счастливое воссоединение семьи Владимира Преснякова произошло после его приезда в Израиль. Там супруга музыканта певица Наталья Подольская и их четырехлетний сын Артемий отдыхают с прошлой недели. Самый загруженный член звездного семейства вырвался к домочадцам из российской столицы, чем порадовал как близких, так и поклонников.

Instagram @nataliapodolskaya

Подольская выложила в Instagram видео, на котором семья в полном составе прогуливается по набережной в Герцилии и играет в футбол. Малыш показывает профессиональные финты, ведет мяч почти как опытный игрок. Очевидно, что у мальчика есть хороший учитель — папа, который пока еще обыгрывает наследника в поединке за мяч.

Мама же в это время не стоит в стороне и тоже участвует в игре, попутно снимая происходящее на камеру. Такая семейная идиллия пришлась по душе фанатам.

«Светлая пара! Позитивные ребята!»

«Вот и вместе! Любви вам, огромной!»

«Дождались своего любимого»;

«Какой замечательный ребенок!»

«Какие вы классные! Молодцы!» — ответили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что свежее фото Натальи Подольской напугало пользователей сети: «На себя не похожа».