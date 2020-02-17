Boeing 777 Уфа — Пхукет перенаправлен в Москву
По предварительной информации, самолет приземлится в аэропорту «Шереметьево».
Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul
Boeing 777 рейса Уфа — Пхукет перенаправили в Москву. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта столицы Башкортостана, самолет должен приземлиться в пять утра в «Шереметьево».
«В настоящее время рейс совершает перелет в аэропорт „Шереметьево“. Ориентировочное время прибытия — 07.00 по уфимскому времени (05.00 по московскому времени)», — сказала собеседница агентства.
С чем связаны изменения — не известно.
Онлайн-табло московской воздушной гавани информирует, что борт приземлится в терминале E. Посадка будет промежуточной, далее лайнер отправится на Пхукет.
Boeing 777 авиакомпании Nordwind Airlines вылетел из Уфы в 02.01 (00.01 по московскому времени). Однако практически сразу же экипаж запросил посадку.
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