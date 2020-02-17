Boeing 777 рейса Уфа — Пхукет перенаправили в Москву. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта столицы Башкортостана, самолет должен приземлиться в пять утра в «Шереметьево».

«В настоящее время рейс совершает перелет в аэропорт „Шереметьево“. Ориентировочное время прибытия — 07.00 по уфимскому времени (05.00 по московскому времени)», — сказала собеседница агентства.

С чем связаны изменения — не известно.

Онлайн-табло московской воздушной гавани информирует, что борт приземлится в терминале E. Посадка будет промежуточной, далее лайнер отправится на Пхукет.

Boeing 777 авиакомпании Nordwind Airlines вылетел из Уфы в 02.01 (00.01 по московскому времени). Однако практически сразу же экипаж запросил посадку.