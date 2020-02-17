Подробности операции по перевозке раненого леопарда в Москву

В Москве сейчас готовят к срочной операции дальневосточного леопарда. Год назад в Приморском крае хищника сбила машина. Леопарда удалось вылечить, но когда ветеринары собрались выпускать его на волю, обнаружили опухоль.

В природе обитают лишь около сотни этих животных, они на грани вымирания. И потеря даже одного леопарда — настоящая трагедия.

Леопард боится и прячется, но от камер наружного наблюдения не скрыться. Шумом специалисты реабилитационного центра загоняют его в нужный угол — путь к отступлению закрыт.



Об уникальной спасательной операции в видеосюжете Евгения Подтергеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фотосессия Макеевой с леопардом вызвала жаркие споры в сети.