Подробности операции по перевозке раненого леопарда в Москву
Сбитого машиной в Приморском крае хищника привезли в столицу для продолжения лечения.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nigel Dennis; 5-tv.ru
В Москве сейчас готовят к срочной операции дальневосточного леопарда. Год назад в Приморском крае хищника сбила машина. Леопарда удалось вылечить, но когда ветеринары собрались выпускать его на волю, обнаружили опухоль.
В природе обитают лишь около сотни этих животных, они на грани вымирания. И потеря даже одного леопарда — настоящая трагедия.
Леопард боится и прячется, но от камер наружного наблюдения не скрыться. Шумом специалисты реабилитационного центра загоняют его в нужный угол — путь к отступлению закрыт.
Об уникальной спасательной операции в видеосюжете Евгения Подтергеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фотосессия Макеевой с леопардом вызвала жаркие споры в сети.
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