В Гидрометцентре предупредили россиян о морозах

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Мия Субботина
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Синоптики прогнозируют похолодание до минус десяти градусов.

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Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что зима может еще вернуться в марте. Специалисты прогнозируют морозы до десяти градусов, пишет ТАСС.

«В марте еще будет выпадать снег, и температура будет понижаться до отрицательных значений. Так что морозы совсем не исключены, вплоть до минус десяти градусов», — сказал Вильфанд.

Накануне синоптики сообщали о том, что весна наступит в европейской части России раньше обычного. По словам Романа Вильфанда, это случится из-за аномально теплой зимы.

Ранее 5-tv.ru публиковал прогноз Гидрометцентра — какой погоды ждать россиянам в марте.

+5° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
63.45
-0.15 68.77
-0.41
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