В Гидрометцентре предупредили россиян о морозах

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что зима может еще вернуться в марте. Специалисты прогнозируют морозы до десяти градусов, пишет ТАСС.

«В марте еще будет выпадать снег, и температура будет понижаться до отрицательных значений. Так что морозы совсем не исключены, вплоть до минус десяти градусов», — сказал Вильфанд.

Накануне синоптики сообщали о том, что весна наступит в европейской части России раньше обычного. По словам Романа Вильфанда, это случится из-за аномально теплой зимы.

Ранее 5-tv.ru публиковал прогноз Гидрометцентра — какой погоды ждать россиянам в марте.