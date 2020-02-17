В Гидрометцентре предупредили россиян о морозах
Синоптики прогнозируют похолодание до минус десяти градусов.
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Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что зима может еще вернуться в марте. Специалисты прогнозируют морозы до десяти градусов, пишет ТАСС.
«В марте еще будет выпадать снег, и температура будет понижаться до отрицательных значений. Так что морозы совсем не исключены, вплоть до минус десяти градусов», — сказал Вильфанд.
Накануне синоптики сообщали о том, что весна наступит в европейской части России раньше обычного. По словам Романа Вильфанда, это случится из-за аномально теплой зимы.
Ранее 5-tv.ru публиковал прогноз Гидрометцентра — какой погоды ждать россиянам в марте.
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