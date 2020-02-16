Синоптики прогнозируют наступление ранней весны в России
Весну «поторопит» аномально теплая зима.
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Фото, видео: ТАСС/Демьянчук Александр, /Гердо Владимир, / Григорьев Максим
Весна придет в европейскую часть России в 2020 году раньше обычного. По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, это произойдет из-за аномально теплой зимы.
Роман Вильфанд объяснил, что обычно синоптическая весна наступает в конце марта, пишет ТАСС. Первыми признаками ее прихода являются «устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, сход снега, таяние льда на реках и других водоемах».
«В этом году вполне можно ожидать, что все эти процессы произойдут раньше обычного», — заявил научрук Гидрометцентра РФ.
По мнению Романа Вильфанда, весна придет раньше из-за аномально теплой зимы: на водоемах слой льда до сих пор недостаточно толстый, а устойчивый снежный покров в европейской части страны так и не сформировался.
«В принципе, в течение зимы погода и так была характерной для третьей декады марта», — сказал Вильфанд.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие опасности несет под собой ранняя весна.
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