Синоптики прогнозируют наступление ранней весны в России

Весна придет в европейскую часть России в 2020 году раньше обычного. По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, это произойдет из-за аномально теплой зимы.

Роман Вильфанд объяснил, что обычно синоптическая весна наступает в конце марта, пишет ТАСС. Первыми признаками ее прихода являются «устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, сход снега, таяние льда на реках и других водоемах».

«В этом году вполне можно ожидать, что все эти процессы произойдут раньше обычного», — заявил научрук Гидрометцентра РФ.

По мнению Романа Вильфанда, весна придет раньше из-за аномально теплой зимы: на водоемах слой льда до сих пор недостаточно толстый, а устойчивый снежный покров в европейской части страны так и не сформировался.

«В принципе, в течение зимы погода и так была характерной для третьей декады марта», — сказал Вильфанд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие опасности несет под собой ранняя весна.