Метеоролог рассказала о том, какой погоды стоит ждать от марта россиянам. Прогноз заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной приводит «Российская газета».

Сибирь, Башкортостан, Коми, Урал, Пермский край и Кировская область могут рассчитывать на то, что месяц будет даже чуть теплее средней нормы. Жителям Чукотки, Камчатки, Сахалина, Хабаровского и Приморского края удивляться не придется — март будет таким же, как и обычно.

На Кавказе и в Краснодарском крае воздух может прогреться до +20 градусов. Не сильно отстают Ростовская и Вологодская области — несмотря на ночные заморозки, днем температура будет подниматься до +10 и даже +15 градусов по Цельсию.

А вот тем, кто находится в Иркутской области, Якутии, Таймыре и Красноярске пока доставать легкие куртки не стоит — морозы от 30 до 45 градусов ниже нуля ожидаются и в марте.

Москвичам стоит готовиться к температуре около нормы и чуть выше нее. В среднем дневные показатели будут держаться в районе +6, а ночные — около -5. Однако также возможно, что столбик термометра на весь март задержится в районе нуля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, насколько оправдался прогноз Гидрометцентра РФ на зиму 2019–2020 годов.