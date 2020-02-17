Четыре человека погибли в результате отравления угарным газом под Красноярском

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Василий Заика
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ЧП произошло в селе Опытное поле Минусинского района. Подробности выясняются.

Фото: www.globallookpress.com / Horst Galuschka

Четыре человека погибли в результате отравления угарным газом в Красноярском крае. Как стало известно 5-tv.ru, ЧП произошло в частном одноэтажном жилом доме с печным отоплением в селе Опытное поле Минусинского района.

Известно, что тела погибших обнаружил знакомый, который и вызвал на место происшествия правоохранителей. Подробности инцидента выясняются.

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