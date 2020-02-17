Названа причина посадки самолета Boeing 777-200 авиакомпании Nordwind, следовавшего рейсом Уфа — Пхукет, в московском аэропорту «Шереметьево». Как сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник, на борту авиалайнера сработал датчик неплотного закрытия багажного отсека. В связи с этим командир воздушного судна запросил посадку в аэропорту вылета. Пока борт вырабатывал топливо перед приземлением, было получено указание следовать в аэропорт базирования для диагностики оборудования.

Приземление в российской столице прошло успешно. По предварительным данным, на борту самолета находились 423 человека, включая 12 членов экипажа. Из них никто не пострадал.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, посадка Boeing 777-200 в московском аэропорту — промежуточная. Далее он направится в пункт назначения — Пхукет.