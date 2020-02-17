Аэроэкспресс сломался на подъезде к аэропорту «Внуково»

Движение аэроэкспрессов в сторону московского аэропорта «Внуково» было задержано на час из-за поломки одного из них. Электропоезд сломался на станции «Лесной городок». На данный момент движение транспорта восстановлено.

«Задержка движения поездов на Киевском направлении. Аэроэкспресс, следовавший во Внуково, сломался на станции Лесной городок. Задержка составила около часа. Движение восстановлено», — цитирует РИА Новости представителя экстренных служб столицы.

По его словам, из-за поломки электропоезда были задержаны три аэроэкспресса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Сапсан», следующий из Москвы в Санкт-Петербург, был остановлен на расстоянии более 120 километров от российской столицы из-за технической неисправности.