«Излишеств нет»: экс-участник дуэта «Чай вдвоем» Клявер озвучил свой райдер
В нынешнем году певец отмечает юбилей творческой деятельности.
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Фото, видео: Instagram @denisklyaver
Денис Клявер в этом году отмечает 25-летие творческой жизни. В честь юбилея он готовит грандиозные концерты для своих поклонников. Поп-исполнитель приоткрыл завесу тайны и озвучил детали своего райдера, пишет «СтарХит».
В отличие от других звезд российского шоу-бизнеса, бывший участник дуэта «Чай вдвоем» не требует от организаторов гастролей роскошных условий. По словам Дениса, райдер у него достаточно обычный — без золотых лимузинов и черной икры.
«Сейчас нет проблем с хорошими гостиницами и аэропортами, как в 1995-м. Поэтому основные требования лишь по технической части, касательно звука. В райдере группы „Чай вдвоем“ у нас был спортзал, но у себя я убрал», — подчеркнул артист.
По словам Дениса, за всю его творческую карьеру организаторы концертов всегда добросовестно подходили к своей работе и никогда не обманывали артиста. Клявер подчеркнул, что их дуэт со Стасом Костюшкиным выглядел достаточно эффектно, поэтому с ними никто не хотел иметь проблем.
«Нас даже не пытались проверить на сопротивляемость», — отметил певец.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Клявер и Слава выяснили отношения в новом клипе.
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