Клип на песню «Дружба?» появился на YouTube-канале Дениса Клявера. Артист исполнил ее в дуэте с певицей Анастасией Сланевской, известной как Слава.

Действие видеоролика разворачивается в закрытом помещении, где за накрытым столом сидит он и она. На протяжении всего клипа герои пытаются разобраться в природе связи между собой — платоническая ли она или любовная.

«Так ты считаешь, это дружба?

И дружба — все, что тебе нужно?

Скажи мне «нет» или «да»! Достала эта игра!

С тобою медленно сходим с ума», — поют оба солиста в припеве.

По ходу действия влюбленные ссорятся и мирятся, но в итоге оказываются у накрытого стола, как будто ничего не произошло. Как и песня, видео заканчивается неопределенно и оставляет вопрос, что дальше.

Поклонники оценили попытку артистов понять суть сложных отношений между представителями разных полов и разобраться, насколько возможна дружба между мужчиной и женщиной.

«Денис, эта песня станет вехой в твоем творчестве. Мне так кажется»;

«Обожаю и Дениса и Славу! Голоса — огонь! Ребята, вы — супер!»

«Как и предполагалось, клип оправдал ожидания. Было очень жарко!»

«Спасибо за лихое обнажение мыслей внутри человека. Будь то мужчины или женщины», — откликнулись фанаты в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Слава спела без макияжа.