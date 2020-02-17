«Игора Драйв» набирает волонтеров на этап международной гоночной серии DTM

Комплекс «Игора Драйв» открывает набор волонтеров на этап международной гоночной серии DTM. Соревнования пройдут в Ленинградской области с 29 по 31 мая и будут приурочены к открытию комплекса.

В волонтерской программе может принять участие любой заинтересованный в данном мероприятии кандидат старше 18 лет, обладающий организаторскими способностями и умением работать в команде. Обязательными условиями являются знание английского языка и опыт работы в качестве волонтера на крупных спортивных и культурно-массовых мероприятиях.

Задачами волонтеров в рамках гоночного уикенда на территории комплекса «Игора Драйв» станут координация зрительских потоков, информирование зрителей, помощь работникам аккредитационного центра, представителям СМИ.

Работа волонтером на таких масштабных соревнования международного уровня — это шанс стать причастным к одному из главных спортивных событий года в России — открытию крупнейшего авто- и мотоспортивного центра мирового уровня «Игора Драйв» и возвращению в Россию легендарной гоночной серии DTM. Кроме того, в ходе работы волонтеры смогут приобрести бесценный опыт и новые знакомства.

Российский этап международной гоночной серии DTM включает в себя насыщенную спортивную и развлекательную программу. Помимо заездов болидов DTM — спортпрототипов Audi и BMW, зрители увидят и автомобили гонок поддержки — международной женской серии W Series и двух классов российской серии кольцевых гонок СМП РСКГ — Туринг и GT4. На территории комплекса будут организованы несколько развлекательных зон, концерт, Fan Village с продажей сувениров и атрибутики гоночных команд. В двухдневную шоу-программу войдут авто-и мотовыставка, детская анимация, конкурсы, интерактивные развлечения и многое другое.

Чтобы стать волонтером этапа DTM на «Игора Драйв», необходимо отправить заявку на адрес volunteer@drive.igora.ru с темой письма «Волонтер DTM» до 18 марта 2020 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленинградской области завершился первый этап Кубка мира по бахам «Россия — Северный лес».