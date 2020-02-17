У россиянки на борту круизного лайнера Diamond Princess выявлен коронавирус
По последним данным, общее число заразившихся на судне достигло 454 человек.
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