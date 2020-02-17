У россиянки на борту круизного лайнера Diamond Princess выявлен коронавирус

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Нюра Незванова
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По последним данным, общее число заразившихся на судне достигло 454 человек.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pascal Potier; Facebook / The Embassy of the Russian Federation to Japan

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Вспышка нового коронавируса в Китае

У россиянки обнаружен китайский коронавирус. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Посольство РФ в Японии.

В дипведомстве заявили, что женщина будет госпитализирована в ближайшее время.

Всего на борту судна число зараженных вирусом 2019-nCoV достигло 454 человек, причем 99 случаев выявлено за последние часы. Данных по гражданству других больных пока нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Китае начали производство лекарства от коронавируса.

К этому моменту болезнь унесла жизни более 1600 человек, заразились вирусом более 68 тысяч.

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