У россиянки на борту круизного лайнера Diamond Princess выявлен коронавирус

У россиянки обнаружен китайский коронавирус. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Посольство РФ в Японии.

В дипведомстве заявили, что женщина будет госпитализирована в ближайшее время.

Всего на борту судна число зараженных вирусом 2019-nCoV достигло 454 человек, причем 99 случаев выявлено за последние часы. Данных по гражданству других больных пока нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Китае начали производство лекарства от коронавируса.

К этому моменту болезнь унесла жизни более 1600 человек, заразились вирусом более 68 тысяч.