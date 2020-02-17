Неуправляемый автомобиль на скорости протаранил машину на парковке ТЦ «МЕГА Парнас»
В результате инцидента потерявший сознание водитель был госпитализирован.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru
Жуткое ДТП произошло возле торгового центра «МЕГА Парнас» на севере Санкт-Петербурга. Как стало известно 5-tv.ru, водитель легкового автомобиля влетел на парковку ТЦ на большой скорости и протаранил машину, которая оказалась у него на пути. Кадры момента аварии оказались в распоряжении 5-tv.ru.
Как видно на записи, в результате инцидента припаркованное авто получило серьезные повреждения. По предварительным данным, автомобилисту, который стал виновником ДТП, стало плохо и он потерял управление над транспортным средством. Согласно неподтвержденной пока информации, водитель госпитализирован.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что шесть человек пострадали в аварии с участием патрульного автомобиля в Хабаровске.
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