Неуправляемый автомобиль на скорости протаранил машину на парковке ТЦ «МЕГА Парнас»

Жуткое ДТП произошло возле торгового центра «МЕГА Парнас» на севере Санкт-Петербурга. Как стало известно 5-tv.ru, водитель легкового автомобиля влетел на парковку ТЦ на большой скорости и протаранил машину, которая оказалась у него на пути. Кадры момента аварии оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Как видно на записи, в результате инцидента припаркованное авто получило серьезные повреждения. По предварительным данным, автомобилисту, который стал виновником ДТП, стало плохо и он потерял управление над транспортным средством. Согласно неподтвержденной пока информации, водитель госпитализирован.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шесть человек пострадали в аварии с участием патрульного автомобиля в Хабаровске.