Шесть человек пострадали в аварии с патрульным автомобилем в Хабаровске
По предварительной информации, один ребенок находится в реанимации.
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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; YouTube / Информационное Агенство AmurMedia
Шесть человек пострадали в аварии с участием патрульного автомобиля в Хабаровске.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД по Хабаровскому краю, среди пострадавших трое — дети 12-13 лет. По предварительной информации, один ребенок находится в реанимации.
«Накануне вечером водитель автомобиля Toyota Probox при выезде с прилегающей территории дома на улице Большой в Хабаровске не уступил дорогу и допустил столкновение с патрульным автомобилем, двигавшемся по главной дороге с включенной звуковой и световой сигнализацией», — говорится в сообщении регионального ГИБДД.
Известно, что все дети находились в минивэне. Госпитализирован также водитель данного автомобиля. Полицейские, находившиеся в патрульной машине после осмотра медиков отпущены на амбулаторное лечение.
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