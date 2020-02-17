Шесть человек пострадали в аварии с патрульным автомобилем в Хабаровске

Шесть человек пострадали в аварии с участием патрульного автомобиля в Хабаровске.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД по Хабаровскому краю, среди пострадавших трое — дети 12-13 лет. По предварительной информации, один ребенок находится в реанимации.

«Накануне вечером водитель автомобиля Toyota Probox при выезде с прилегающей территории дома на улице Большой в Хабаровске не уступил дорогу и допустил столкновение с патрульным автомобилем, двигавшемся по главной дороге с включенной звуковой и световой сигнализацией», — говорится в сообщении регионального ГИБДД.

Известно, что все дети находились в минивэне. Госпитализирован также водитель данного автомобиля. Полицейские, находившиеся в патрульной машине после осмотра медиков отпущены на амбулаторное лечение.

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