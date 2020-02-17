Худрук театра «Лицедеи» извинился перед родственниками мужчины, которого сделал инвалидом

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Виктор Соловьев, устроивший пьяное ДТП, также заявил, что готов помочь пострадавшему в случае необходимости.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov, 5-tv.ru

Актер Виктор Соловьев, устроивший пьяное ДТП в Петербурге, извинился перед родственниками пострадавшего. И добавил, что готов помочь пострадавшему в случае необходимости. Но тогда, сразу после аварии, Соловьев хотел скрыться, но не дали очевидцы — отобрали ключи. Мужчина, которого актер сбил на своем внедорожнике, — в тяжелом состоянии, он пережил клиническую смерть и лишился ноги.

Корреспондент Елена Норкунайте собрала все последние детали резонансной истории. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что худрука театра «Лицедеи», сбившего пешехода, отпустили под подписку о невыезде.

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