Худрук театра «Лицедеи» извинился перед родственниками мужчины, которого сделал инвалидом
Виктор Соловьев, устроивший пьяное ДТП, также заявил, что готов помочь пострадавшему в случае необходимости.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov, 5-tv.ru
Актер Виктор Соловьев, устроивший пьяное ДТП в Петербурге, извинился перед родственниками пострадавшего. И добавил, что готов помочь пострадавшему в случае необходимости. Но тогда, сразу после аварии, Соловьев хотел скрыться, но не дали очевидцы — отобрали ключи. Мужчина, которого актер сбил на своем внедорожнике, — в тяжелом состоянии, он пережил клиническую смерть и лишился ноги.
Корреспондент Елена Норкунайте собрала все последние детали резонансной истории. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что худрука театра «Лицедеи», сбившего пешехода, отпустили под подписку о невыезде.
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