Сазыкина рассказала, как избранник Семенович ушел от нее к беременной любовнице

Российская певица и актриса Анна Семенович не любит обсуждать свою личную жизнь. Она не рассказывает прессе о своих прошлых романах и предпочитает умалчивать об отношениях сейчас. В то же время в окружении звезды не стесняются раскрывать интимные подробности взаимоотношений теледивы с мужчинами.

Так, продюсер Олеся Сазыкина в интервью «Экспресс-газете» рассказала, что несколько лет назад Семенович пережила разрыв с избранником. Светская львица прожила с мужчиной около пять лет, после чего узнала, что он ей был неверен. Более того, по словам собеседницы издания, от него ждала ребенка другая женщина.

«Он занимался строительным бизнесом. Именно от него Семенович досталась ее трехкомнатная квартира. Но оказалось, что Аня была у Руслана не единственной. Однажды ей позвонила другая его любовница и сказала: „Я жду от него ребенка“. И все закончилось тем, что Руслан ушел от Ани к этой женщине». — вспомнила Сазыкина.

Продюсер убеждена, что сейчас Семенович свободна от отношений. Несмотря на то, что теледива периодически намекает в Instagram, что проводит время в компании некого кавалера, собеседница «Экспресс-газеты» полагает, что это просто выдумки и попытки заработать популярность.

«А как сделать хайп в соцсетях? Надо написать, что у нее появился новый жених. Вот Аня и придумывает каждый год истории про отдых в компании какого-то загадочного незнакомца.<…> На самом деле отдыхала она всегда со своей давней подругой — фигуристкой Настей Гребенкиной», — пояснила Анна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Семенович попала к хирургу после неудачного педикюра.