Рэпер Тимати развлек своих поклонников забавным фотоколлажем, на котором поместил себя с огромным бургером в руках в кадр из фильма «Девчата». На снимке, который музыкант и ресторатор выложил на своей странице в Instagram, он сидит за столом рядом с Тосей Кислицыной — героиней Надежды Румянцевой, которая уплетает гигантский бутерброд с вареньем, сделанный из половины батона.

«Нармальна делай, нармальна будет», — подписал фото Тимати (Пунктуация и орфография автора сохранены).

Instagram @timatiofficial

Фанатам рэпера шутка явно понравилась, они активно оставляют под фотоколлажем свои комментарии.

«Прикольно!»

«Я думаю, Румянцева заценила бы».

«Знали раньше толк в бутербродах…»

«Обожаю фильм „Девчата“! Все равно хлеб с вареньем вкуснее, чем бургер Тимати»

«Надо было ей на блюдце положить бургер!»

«Ну, вообще ты мастер не только по бургерам, но и по фотошопу!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Тимати отметил День святого Валентина с Анастасией Решетовой.