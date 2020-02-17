«Знали толк в бутербродах!» — Тимати «пририсовал» себя в кадр из фильма «Девчата»
Рэпер сравнил свой бургер с знаменитым бутербродом Тоси Кислицыной.
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Фото, видео: Instagram @timatiofficial
Рэпер Тимати развлек своих поклонников забавным фотоколлажем, на котором поместил себя с огромным бургером в руках в кадр из фильма «Девчата». На снимке, который музыкант и ресторатор выложил на своей странице в Instagram, он сидит за столом рядом с Тосей Кислицыной — героиней Надежды Румянцевой, которая уплетает гигантский бутерброд с вареньем, сделанный из половины батона.
«Нармальна делай, нармальна будет», — подписал фото Тимати (Пунктуация и орфография автора сохранены).
Фанатам рэпера шутка явно понравилась, они активно оставляют под фотоколлажем свои комментарии.
«Прикольно!»
«Я думаю, Румянцева заценила бы».
«Знали раньше толк в бутербродах…»
«Обожаю фильм „Девчата“! Все равно хлеб с вареньем вкуснее, чем бургер Тимати»
«Надо было ей на блюдце положить бургер!»
«Ну, вообще ты мастер не только по бургерам, но и по фотошопу!» — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Тимати отметил День святого Валентина с Анастасией Решетовой.
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