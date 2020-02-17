Голливудская актриса Риз Уизерспун выложила в Instagram пост о проведенном в горах уикенде. На снимке — звезда и ее 20-летняя дочь Ава Филлипп на фоне прекрасного зимнего пейзажа. Редкий семейный кадр произвел неизгладимое впечатление на пользователей сети — фолловеры в шоке от поразительного сходства знаменитой мамы и ее наследницы.

Instagram @reesewitherspoon

«У меня двоится в глазах!»

«Это твоя сестра, Риз?»

«Близнецы!»

«Ctrl+C — Ctrl+V», — один за другим писали они в комментариях.

Тонкие черты лица и невероятные голубые глаза буквально свели с ума поклонников Уизерспун. Многие отмечали: 43-летняя дива настолько хороша, что совсем не выглядит на свой возраст. И даже стоя рядом с собственной дочерью, больше похожа на сестру-близняшку, чем на 43-летнюю женщину.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что спортсменка Мария Шарапова снялась в одном сериале с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон.