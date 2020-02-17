«Это твоя сестра?» — Риз Уизерспун удивила поклонников фото с 20-летней дочерью
Фанаты знаменитой актрисы не поверили в идеальное сходство красавиц.
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Фото, видео: Instagram @reesewitherspoon
Голливудская актриса Риз Уизерспун выложила в Instagram пост о проведенном в горах уикенде. На снимке — звезда и ее 20-летняя дочь Ава Филлипп на фоне прекрасного зимнего пейзажа. Редкий семейный кадр произвел неизгладимое впечатление на пользователей сети — фолловеры в шоке от поразительного сходства знаменитой мамы и ее наследницы.
«У меня двоится в глазах!»
«Это твоя сестра, Риз?»
«Близнецы!»
«Ctrl+C — Ctrl+V», — один за другим писали они в комментариях.
Тонкие черты лица и невероятные голубые глаза буквально свели с ума поклонников Уизерспун. Многие отмечали: 43-летняя дива настолько хороша, что совсем не выглядит на свой возраст. И даже стоя рядом с собственной дочерью, больше похожа на сестру-близняшку, чем на 43-летнюю женщину.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что спортсменка Мария Шарапова снялась в одном сериале с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон.
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