У кого из звезд пенсия больше, а у кого меньше средней по России

Размер пенсий российских звезд сравнило с пособиями среднестатистических российских пенсионеров интернет-издание «Экономика сегодня». Средние выплаты по старости в России после очередной индексации с 1 января 2020 года составляют 15 тысяч 149 рублей.

Как выяснилось, некоторые звездные пенсионеры получают меньше. В числе таких оказались 66-летний музыкант Юрий Лоза — его пенсия составляет всего 12 тысяч рублей, и 58-летняя телеведущая Роза Сябитова — 14 тысяч рублей.

Пособие чуть выше среднего получают бессменная ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая — 16 тысяч рублей, актер Андрей Ургант — 17,5 тысяч рублей и актриса Елена Проклова — 18 тысяч рублей.

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На пять и более тысяч рублей без каких-либо надбавок превышают средний размер пенсии 70-летнего актера Михаила Боярского и юмориста Евгения Петросяна.

Самые высокие пенсии оказались у знаменитостей со званиями, которые живут в Москве — в российской столице заслуженным и народным артистам полагается ежемесячная надбавка в 30 тысяч рублей.

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Певица Ирина Отиева получает 43 тысячи рублей, артист цирка Юрий Куклачев 53 тысячи рублей, актер Станислав Садальский 50 тысяч рублей, а Александр Панкратов-Черный чуть меньше 45 тысячи рублей.

Самая большая пенсия среди опрошенных изданием звезд оказалась у 65-летнего певца Бориса Моисеева вместе с московской надбавкой за звание заслуженный артист РФ получает 55 тысяч рублей.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что народная артистка России Лариса Долина вообще не имеет представления о размере своей пенсии. Десять лет она ее вообще не получала, потому что, по словам ее директора, «забыла оформить».