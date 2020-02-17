Банк в Москве приостановил работу из-за срабатывания датчика радиации

Пенсионерка принесла в банк в районе Жулебино на юго-востоке Москвы денежные купюры в размере 750 тысяч рублей, и работа финансового учреждения остановилась — сработали датчики радиации, пишет KP.RU.

На место ЧП прибыли полиция и специалисты с передвижной лабораторией «Радон», результаты замеров которой показали отсутствие угрозы распространения радиации.

Выяснилось, что пришедшая 74-летняя женщина принимает лекарства для лечения щитовидной железы — препарат йод 131 (искусственный радиоактивный изотоп йода), на который и среагировал датчик.

В МЧС также опровергли появившиеся в СМИ сообщения о радиоактивных купюрах в московском банке. Датчик среагировал именно на принимавшую лекарства женщину, а не на банкноты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что банк уведомил москвича о долге в 50 тысяч долларов, которых ему не давал.