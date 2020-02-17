Убитая мужем в Подмосковье женщина дважды жаловалась на него в полицию

Застреленная супругом женщина в рабочем поселке Селятино в Подмосковье ранее неоднократно обращалась в полицию из-за побоев с его стороны. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Виталий Нюкалов.

«В 2015 и 2017 годах в дежурную часть Селятинского отдела полиции поступили два обращения о том, что местной жительнице 1978 года рождения ее супруг 1967 года рождения причинил телесные повреждения. Впоследствии женщина обращалась с заявлениями о прекращении проверок и об отсутствии претензий к кому-либо», — рассказал он.

На основании ее заявлений сотрудниками полиции были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, которые были утверждены Нарофоминской городской прокуратурой.

Трагедия произошла 16 февраля в одном из общежитий в Селятино. Мужчина на глазах у сына 2009 года рождения расстрелял из обреза охотничьего ружья жену и покончил с собой. У пары остались пятеро детей, четверо из них — несовершеннолетние. Сейчас они находятся с бабушкой. Погибшая работала помощником нотариуса.

По факту убийства многодетной матери, совершенного с особой жестокостью — на глазах у ребенка, СКР возбудил уголовное дело.

Как передавал 5-tv.ru, по предварительным данным, между супругами произошел конфликт на почве бракоразводного процесса.