Убитая мужем в Подмосковье женщина дважды жаловалась на него в полицию
Оба раза многодетная мать забирала заявления.
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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru
Застреленная супругом женщина в рабочем поселке Селятино в Подмосковье ранее неоднократно обращалась в полицию из-за побоев с его стороны. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Виталий Нюкалов.
«В 2015 и 2017 годах в дежурную часть Селятинского отдела полиции поступили два обращения о том, что местной жительнице 1978 года рождения ее супруг 1967 года рождения причинил телесные повреждения. Впоследствии женщина обращалась с заявлениями о прекращении проверок и об отсутствии претензий к кому-либо», — рассказал он.
На основании ее заявлений сотрудниками полиции были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, которые были утверждены Нарофоминской городской прокуратурой.
Трагедия произошла 16 февраля в одном из общежитий в Селятино. Мужчина на глазах у сына 2009 года рождения расстрелял из обреза охотничьего ружья жену и покончил с собой. У пары остались пятеро детей, четверо из них — несовершеннолетние. Сейчас они находятся с бабушкой. Погибшая работала помощником нотариуса.
По факту убийства многодетной матери, совершенного с особой жестокостью — на глазах у ребенка, СКР возбудил уголовное дело.
Как передавал 5-tv.ru, по предварительным данным, между супругами произошел конфликт на почве бракоразводного процесса.
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