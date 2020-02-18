Фото: Младшая дочь Глюкозы рассталась с волосами вслед за старшей

Наталья Чистякова-Ионова, известная публике под сценическим псевдонимом Глюкоза крайне редко публикует в соцсетях фотографии своих детей, однако, похоже, не смогла удержаться и не поделиться с поклонниками выходками дочерей. Накануне в сети появились снимки 12-летней Лидии, с короткой стрижкой: не просто под мальчика, а почти под ноль — коротким ежиком, да с фиолетовыми волосами. Теперь, похоже, примеру старшей сестры последовала 8-летняя Вера. Певица выложила на своей странице в Instagram фото обеих девочек.

«Ох уж эти детки», — подписала снимки Глюкоза.

Одна из подписчиц, не поверив своим глазам, поинтересовалась было, не фотошоп ли это, но певица не оставила сомнений.

«Да какое там!» — отрезала она.

Instagram @glukozamusic

Остальные подписчики артистки разделились на два лагеря. Одни, и их оказалось меньшинство, обеспокоены, что с подростками что-то не так. Они против чего-то бунтуют и им срочно необходимо повышенное внимание мамы. Большинство же поддержали смелый шаг и констатировали, что девочки пошла в маму.

«Психанула, так психанула…»

«Вся в мамку, активнячок!»

«Человек выразил свое „я“! Похвально»;

«Молодец, что вы как мама не осуждаете! Малышка имеет право! Ищет себя!»

«Очень стильно и круто выглядит! Не каждому идет такая стрижка!»

«Держитесь, мама!»

«У вас крепкая нервная система», — пишут комментаторы.

Ранее, как писал 5-tv.ru, некоторые предположили, что Лидия протестует на фоне конфликта родителей — ходили слухи о назревающем разводе Глюкозы.