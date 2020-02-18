🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
Сегодня, 18 февраля, переход Луны из Стрельца в Козерога призывает к изучению себя.
Закрыть
Смотрите также:
Астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 18 февраля, прекрасный день для того, чтобы сделать что-то только для себя. Прислушайтесь к своим мыслям, обратите внимание на сигналы тела.
♈ Овен
Процесс ничегонеделания так же важен, как и активное творчество. Ни одно великое произведение искусства не может быть создано без периодов покоя и инертного существования. Поймите, Овны, иногда жизненно важно уметь наплевать на планы и график. Это поможет вам поднять свою работу на совершенно новый уровень.
Космический совет: хотите творить — позвольте себе иногда ничего не делать.
♉ Телец
Тельцы, думайте о себе как об алхимике. Компоненты, которые позволят создать нечто такое же идеальное, как золото, из сегодняшнего дня: 1 — Скажите Вселенной, чего вы хотите; 2 — Будьте конкретны. Визуализируйте детали; 3 — Верьте в свою силу.
Космический совет: вы сами можете сделать этот день идеальным.
♊ Близнецы
«Разбитое сердце — хороший знак. Это значит, что мы попробовали что-то новое». Цитата из «Ешь, молись, люби» поможет вам пережить эти испытания. Будьте благодарны за то, что вы переживаете. И подарите любовь самому себе — бьюти-процедуры, любимый десерт, хорошее кино на вечер.
Космический совет: примите то, что происходит с вами в данный момент.
Агафья Коровница: почему нельзя спать в ночь на 18 февраля?
♋ Рак
Вы не определяетесь тем, где вы выросли или где вы решили жить сейчас. Это период метаморфоз для вас, Раки, и он приближает вас к вашему истинному «я». Одно из самых глубоких откровений, которые вы получили на этом пути — люди всегда будут иметь мнение обо всем, включая историю вашей жизни. Но стоит ли обращать внимание на их осуждение?
Космический совет: закройте глаза на чужое осуждение.
♌ Лев
Нужно быть более приверженными своим целям, Львы. Не пускайте что бы то ни было на самотек — сейчас для этого неподходящее время. Составьте график и твердо следуйте ему — несмотря ни на что.
Космический совет: не пускайте свои дела на самотек.
♍ Дева
Любовь с первого взгляда переоценена. Величайшие романы развиваются в течение определенного периода времени. Вы знакомитесь друг с другом на более глубоком уровне и открываете новые слои в процессе общения. Девы, перестаньте стоять в уголке и ждать того самого «первого взгляда». Что, если все такие же стеснительные, как и вы? Заведите разговор сами — и смотрите, к чему это приведет.
Космический совет: любовь не обязательно должна быть «с первого взгляда».
♎ Весы
Вселенная не обязана гарантировать, что ваша жизнь всегда будет комфортной. Комфорт равняется стагнации, а стагнация — враг роста. Итак, чего вы хотите, Весы? Противостоять метаморфозам или воспользоваться этой возможностью, чтобы радикально изменить положение и перейти к чему-то новому? Помните, что вы смелее, чем думаете.
Космический совет: когда обстоятельства меняются — не противьтесь им, а используйте в свою пользу.
♏ Скорпион
Если вы выросли в обществе, которое позорило вас за ваши чувства и заставляло делать «как принято» вместо того, как вы считали правильным — скорее всего, вы научились подавлять свое самое подлинное «я». Но сейчас у вас больше нет причин это делать. К черту условности и социальные рамки! Будьте собой — текущий период жизни именно этого от вас и требует. Искренность — путь к успеху для вас.
Космический совет: искренность — путь к успеху для вас.
♐ Стрелец
Иногда мы настолько увлекаемся осуществлением наших мечтаний, что не замечаем, когда они воплощаются в реальность. Стрельцы, найдите время, чтобы понаблюдать и оценить образ жизни, который вы создали. Ваша тяжелая работа окупается.
Космический совет: оглядитесь — возможно, вы не заметили, что уже достигли цели, которой хотели наслаждаться.
♑ Козерог
Зарабатывайте деньги, а не нервный срыв. Не беспокойтесь о мелочах — все под контролем. Вы — мечтатель с большими планами. И они обязательно сбудутся, если вы не будете концентрироваться на сегодняшних недочетах, а научитесь видеть картину в целом. Тогда вы поймете — то, что так злит вас сегодня, в масштабах всего проекта ни на что не влияет.
Космический совет: не тратьте нервы на мелочи.
♒ Водолей
Вы, конечно, не поверите, но вы не всегда правы, Водолеи, и ваше мнение — не единственное, которое нужно высказывать. Практикуйте активное слушание, дайте другому человеку возможность поделиться своей точкой зрения.
Космический совет: слушайте других — иногда и вы можете быть неправы.
♊ Рыбы
Вселенная поощряет вас к тому, чтобы вы открыли себя для любви. Это непростой процесс, но у вас получится. Знайте, что вам позволено быть одновременно сильным и уязвимым. Для некоторых из вас это может быть время признания в своих чувствах тому, кого вы любите. Страх быть отвергнутым, который когда-то вас сдерживал, теперь потеряет свою силу.
Космический совет: позвольте себе любить!
Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля
Нашли ошибку?