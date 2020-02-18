🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 18 февраля, прекрасный день для того, чтобы сделать что-то только для себя. Прислушайтесь к своим мыслям, обратите внимание на сигналы тела.

♈ Овен

Процесс ничегонеделания так же важен, как и активное творчество. Ни одно великое произведение искусства не может быть создано без периодов покоя и инертного существования. Поймите, Овны, иногда жизненно важно уметь наплевать на планы и график. Это поможет вам поднять свою работу на совершенно новый уровень.

Космический совет: хотите творить — позвольте себе иногда ничего не делать.

♉ Телец

Тельцы, думайте о себе как об алхимике. Компоненты, которые позволят создать нечто такое же идеальное, как золото, из сегодняшнего дня: 1 — Скажите Вселенной, чего вы хотите; 2 — Будьте конкретны. Визуализируйте детали; 3 — Верьте в свою силу.

Космический совет: вы сами можете сделать этот день идеальным.

♊ Близнецы

«Разбитое сердце — хороший знак. Это значит, что мы попробовали что-то новое». Цитата из «Ешь, молись, люби» поможет вам пережить эти испытания. Будьте благодарны за то, что вы переживаете. И подарите любовь самому себе — бьюти-процедуры, любимый десерт, хорошее кино на вечер.

Космический совет: примите то, что происходит с вами в данный момент.

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♋ Рак

Вы не определяетесь тем, где вы выросли или где вы решили жить сейчас. Это период метаморфоз для вас, Раки, и он приближает вас к вашему истинному «я». Одно из самых глубоких откровений, которые вы получили на этом пути — люди всегда будут иметь мнение обо всем, включая историю вашей жизни. Но стоит ли обращать внимание на их осуждение?

Космический совет: закройте глаза на чужое осуждение.

♌ Лев

Нужно быть более приверженными своим целям, Львы. Не пускайте что бы то ни было на самотек — сейчас для этого неподходящее время. Составьте график и твердо следуйте ему — несмотря ни на что.

Космический совет: не пускайте свои дела на самотек.

♍ Дева

Любовь с первого взгляда переоценена. Величайшие романы развиваются в течение определенного периода времени. Вы знакомитесь друг с другом на более глубоком уровне и открываете новые слои в процессе общения. Девы, перестаньте стоять в уголке и ждать того самого «первого взгляда». Что, если все такие же стеснительные, как и вы? Заведите разговор сами — и смотрите, к чему это приведет.

Космический совет: любовь не обязательно должна быть «с первого взгляда».

♎ Весы

Вселенная не обязана гарантировать, что ваша жизнь всегда будет комфортной. Комфорт равняется стагнации, а стагнация — враг роста. Итак, чего вы хотите, Весы? Противостоять метаморфозам или воспользоваться этой возможностью, чтобы радикально изменить положение и перейти к чему-то новому? Помните, что вы смелее, чем думаете.

Космический совет: когда обстоятельства меняются — не противьтесь им, а используйте в свою пользу.

♏ Скорпион

Если вы выросли в обществе, которое позорило вас за ваши чувства и заставляло делать «как принято» вместо того, как вы считали правильным — скорее всего, вы научились подавлять свое самое подлинное «я». Но сейчас у вас больше нет причин это делать. К черту условности и социальные рамки! Будьте собой — текущий период жизни именно этого от вас и требует. Искренность — путь к успеху для вас.

Космический совет: искренность — путь к успеху для вас.

♐ Стрелец

Иногда мы настолько увлекаемся осуществлением наших мечтаний, что не замечаем, когда они воплощаются в реальность. Стрельцы, найдите время, чтобы понаблюдать и оценить образ жизни, который вы создали. Ваша тяжелая работа окупается.

Космический совет: оглядитесь — возможно, вы не заметили, что уже достигли цели, которой хотели наслаждаться.

♑ Козерог

Зарабатывайте деньги, а не нервный срыв. Не беспокойтесь о мелочах — все под контролем. Вы — мечтатель с большими планами. И они обязательно сбудутся, если вы не будете концентрироваться на сегодняшних недочетах, а научитесь видеть картину в целом. Тогда вы поймете — то, что так злит вас сегодня, в масштабах всего проекта ни на что не влияет.

Космический совет: не тратьте нервы на мелочи.

♒ Водолей

Вы, конечно, не поверите, но вы не всегда правы, Водолеи, и ваше мнение — не единственное, которое нужно высказывать. Практикуйте активное слушание, дайте другому человеку возможность поделиться своей точкой зрения.

Космический совет: слушайте других — иногда и вы можете быть неправы.

♊ Рыбы

Вселенная поощряет вас к тому, чтобы вы открыли себя для любви. Это непростой процесс, но у вас получится. Знайте, что вам позволено быть одновременно сильным и уязвимым. Для некоторых из вас это может быть время признания в своих чувствах тому, кого вы любите. Страх быть отвергнутым, который когда-то вас сдерживал, теперь потеряет свою силу.

Космический совет: позвольте себе любить!

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