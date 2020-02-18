Гарри Галкин умилил поклонников, поделившись впечатлениями после дня на горнолыжном спуске. Видео появилось в сторис аккаунта Максима Галкина в Instagram.

В кадре сын юмориста восторженно рассказывает о том, как он успешно преодолел спуск по трассе.

«Я прямо подпрыгнул! Вот так!» — радостно объявляет Гарри и показывает рукой траекторию своего полета.

Также у Галкина-старшего в социальной сети появился ролик, на котором Гарри запечатлен вместе с сестрой Лизой и инструктором по горным лыжам. Наставник подсказывает детям, как правильно ставить ноги во время спуска. Следуя указаниям, близнецы успешно преодолевают трассу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Максим Галкин показал неподдельную радость Лизы и Гарри от поездки в отпуск.