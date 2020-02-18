«Я прямо подпрыгнул!» — Гарри Галкин поделился эмоциями от катания на лыжах
Сын пародиста рассказал об успехах при преодолении учебной трассы.
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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru, @garri_galkin
Гарри Галкин умилил поклонников, поделившись впечатлениями после дня на горнолыжном спуске. Видео появилось в сторис аккаунта Максима Галкина в Instagram.
В кадре сын юмориста восторженно рассказывает о том, как он успешно преодолел спуск по трассе.
«Я прямо подпрыгнул! Вот так!» — радостно объявляет Гарри и показывает рукой траекторию своего полета.
Также у Галкина-старшего в социальной сети появился ролик, на котором Гарри запечатлен вместе с сестрой Лизой и инструктором по горным лыжам. Наставник подсказывает детям, как правильно ставить ноги во время спуска. Следуя указаниям, близнецы успешно преодолевают трассу.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Максим Галкин показал неподдельную радость Лизы и Гарри от поездки в отпуск.
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