Максим Галкин показал неподдельную радость Лизы и Гарри от поездки в отпуск

Максим Галкин вместе с семьей отправился отдыхать на горнолыжный курорт. Дети знаменитости шестилетние Лиза и Гарри очень обрадовались предстоящему приключению. Юморист опубликовал в Instagram забавное видео, на котором его наследники продемонстрировали неподдельный восторг от поездки в отпуск.

На кадрах Гарри Галкин впечатлился полетом на самолете. В ролике маленький мальчик сидит напротив иллюминатора и снимает происходящее за бортом лайнера на видеокамеру.

«Ого, какая скорость! Сейчас взлетим! Летим», — цитирует возгласы Гарри «Экономика сегодня».

Лиза Галкина в свою очередь с нетерпением ожидала багажа. Малышка умилительно позировала папе на камеру.

«Мой чемоданчик. Мой чемоданчик красный!», — забавно повторяла девочка.

Максим Галкин обожает публиковать в соцсеть видео со своими детьми. Недавно комик разместил кадры, на которых показал, как любимое семейство встречает его после съемок. Позже знаменитость поделился роликом, в котором его дочка хвастается новым платьицем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лиза Галкина приготовила папе «завтрак для аристократов».