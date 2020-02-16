Максим Галкин показал неподдельную радость Лизы и Гарри от поездки в отпуск
Малыши как всегда поразили фанатов звездного семейства своей харизмой.
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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru
Максим Галкин вместе с семьей отправился отдыхать на горнолыжный курорт. Дети знаменитости шестилетние Лиза и Гарри очень обрадовались предстоящему приключению. Юморист опубликовал в Instagram забавное видео, на котором его наследники продемонстрировали неподдельный восторг от поездки в отпуск.
На кадрах Гарри Галкин впечатлился полетом на самолете. В ролике маленький мальчик сидит напротив иллюминатора и снимает происходящее за бортом лайнера на видеокамеру.
«Ого, какая скорость! Сейчас взлетим! Летим», — цитирует возгласы Гарри «Экономика сегодня».
Лиза Галкина в свою очередь с нетерпением ожидала багажа. Малышка умилительно позировала папе на камеру.
«Мой чемоданчик. Мой чемоданчик красный!», — забавно повторяла девочка.
Максим Галкин обожает публиковать в соцсеть видео со своими детьми. Недавно комик разместил кадры, на которых показал, как любимое семейство встречает его после съемок. Позже знаменитость поделился роликом, в котором его дочка хвастается новым платьицем.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лиза Галкина приготовила папе «завтрак для аристократов».
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