Три человека погибли при пожаре в Башкортостане

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Марина Неруцких
Срочная новость 14

Трагический инцидент произошел в Уфимском районе республики.

Фото: Известия / Зураб Джавахадзе

Три человека погибли в результате пожара  в частном доме  в Башкортостане. Как стало известно 5-tv.ru,  возгорание произошло в населенном пункте Октябрьский в Уфимском районе.  Пожар вспыхнул в частном доме по улице Салавата Юлаева 10. Погибли три человека.

По предварительной информации, несовершеннолетних среди жертв пожара нет. На месте работают экстренные службы, устанавливается причина инцидента.

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