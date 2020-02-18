Три человека погибли при пожаре в Башкортостане

Три человека погибли в результате пожара в частном доме в Башкортостане. Как стало известно 5-tv.ru, возгорание произошло в населенном пункте Октябрьский в Уфимском районе. Пожар вспыхнул в частном доме по улице Салавата Юлаева 10. Погибли три человека.

По предварительной информации, несовершеннолетних среди жертв пожара нет. На месте работают экстренные службы, устанавливается причина инцидента.