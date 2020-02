Автогонщик Райан Ньюман попал в серьезную аварию на финише Daytona 500

Гонщик NASCAR Райан Ньюман серьезно пострадал в страшной аварии на финише Daytona 500. Как сообщает Breaking911, при попытке обойти машину Денни Хэмлина, болид Ньюмана занесло, ударило об ограждение трассы, после чего автомобиль несколько раз перевернулся и загорелся.

Scary finish at #DAYTONA500 when leader Ryan Newman flipped right before the finish. Denny Hamlin wins but all thoughts on Newman right now. pic.twitter.com/Fltj5w5d2g