Автогонщик Райан Ньюман попал в серьезную аварию на финише Daytona 500
Машина спортсмена несколько раз перевернулась и загорелась.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Justin R. Noe Asp Inc; Twitter @JKepnerWFTV
Гонщик NASCAR Райан Ньюман серьезно пострадал в страшной аварии на финише Daytona 500. Как сообщает Breaking911, при попытке обойти машину Денни Хэмлина, болид Ньюмана занесло, ударило об ограждение трассы, после чего автомобиль несколько раз перевернулся и загорелся.
Scary finish at #DAYTONA500 when leader Ryan Newman flipped right before the finish. Denny Hamlin wins but all thoughts on Newman right now. pic.twitter.com/Fltj5w5d2g— Troy Hirsch (@troyhirschfox5) February 18, 2020
По данным спортивных журналистов, сразу после аварии спортсмен не вышел на радиосвязь со своей командой. Службы не сразу смогли потушить пожар и добраться до 42-летнего водителя.
Место аварии оперативно огородили черными экранами, Ньюмана срочно отправили в местную больницу. О состоянии гонщика в данный момент ничего не сообщается.
Daytona 500 2020 года — предстоящая гонка серии NASCAR Cup. Соревнования стартовали 16 февраля. Это первая гонка сезона Кубка NASCAR 2020 года.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что двукратный чемпион «Формулы-1» попал в серьезную аварию на «Дакаре».
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