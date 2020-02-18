Автогонщик Райан Ньюман попал в серьезную аварию на финише Daytona 500

Гонщик NASCAR Райан Ньюман серьезно пострадал в страшной аварии на финише Daytona 500. Как сообщает Breaking911, при попытке обойти машину Денни Хэмлина, болид Ньюмана занесло, ударило об ограждение трассы, после чего автомобиль несколько раз перевернулся и загорелся.

Scary finish at #DAYTONA500 when leader Ryan Newman flipped right before the finish. Denny Hamlin wins but all thoughts on Newman right now. pic.twitter.com/Fltj5w5d2g — Troy Hirsch (@troyhirschfox5) February 18, 2020

По данным спортивных журналистов, сразу после аварии спортсмен не вышел на радиосвязь со своей командой. Службы не сразу смогли потушить пожар и добраться до 42-летнего водителя.

Место аварии оперативно огородили черными экранами, Ньюмана срочно отправили в местную больницу. О состоянии гонщика в данный момент ничего не сообщается.

Daytona 500 2020 года — предстоящая гонка серии NASCAR Cup. Соревнования стартовали 16 февраля. Это первая гонка сезона Кубка NASCAR 2020 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двукратный чемпион «Формулы-1» попал в серьезную аварию на «Дакаре».