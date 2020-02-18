Лесоруба насмерть придавило упавшим деревом в Карелии

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Василий Заика
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Инцидент произошел неподалеку от поселка Хаапалампи в Сортавальском районе республики.

Фото: www.globallookpress.com / Uwe Zucchi

Лесоруба насмерть придавило стволом упавшего дерева в Карелии. Как сообщает региональный СК, инцидент произошел неподалеку от поселка Хаапалампи в Сортавальском районе.

По версии следствия, 61-летний мужчина довольно беспечно отнесся к соблюдению элементарных требований техники безопасности, когда пилил ствол. В определенный момент дерево упало прямо на лесоруба. От полученных тяжелейших травм местный житель погиб на месте.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

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