У пассажиров круизного лайнера Diamond Princess заканчивается срок карантина
Среди заразившихся вирусом на судне — россиянка.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pascal Potier; 5-tv.ru
Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess начнут покидать его уже завтра — об этом сообщили в Минздраве Японии. Тогда же заканчивается срок двухнедельного карантина, и всех, у кого диагноз не подтвердится, отпустят по домам.
Лайнер стал крупнейшим очагом коронавируса за пределами Китая: заболели 450 человек, в том числе одна россиянка.
Китайская пресса сообщила о гибели от коронавируса главного врача одного из временных госпиталей в Ухани. При этом за прошедшие сутки в провинции Хубэй число больных, победивших инфекцкию в 13 раз превысило число умерших. Лечение от коронавируса проходят почти 60 тысяч пациентов, из них больше 11 тысяч в тяжелом состоянии.
Власти Китая приняли решение уничтожать купюры, изъятые в районах наибольшего распространения инфекции. К борьбе с вирусом подключились итальянские дизайнеры Дольче и Габанна. Они профинансировали исследовательский проект университета в Милане.
А в Южной Корее остановлен один из крупнейших в стране автозаводов Hyundai — там возникли перебои с поставками деталей из Китая.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у россиянки на борту круизного лайнера Diamond Princess выявлен коронавирус.
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