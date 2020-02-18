Пушков прокомментировал заявление главы украинского МИД о «войне» России и Белоруссии

Накануне глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о риске войны между Россией и Белоруссией. Высказывание украинского политика прокомментировал председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, пишет «Экономика сегодня».

«Явная чушь о том, будто Белоруссию ждет война с Россией, — это смесь дешевой пропаганды и примитивного маневра с целью стравить Москву и Минск. Тут дипломатией и не пахнет», — написал Пушков в своем Twitter-аккаунте.

Российский сенатор выразил мнение, что «чем дольше Пристайко находится на посту главы МИД Украины, тем больше он становится похож на Климкина». Павел Климкин — предшественник Вадима Пристайко на посту украинского министра иностранных дел.

Договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией был подписан 8 декабря 1999 года и вступил в силу 26 января 2000 года. Соглашение является бессрочным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лукашенко заявил — в России намекают на присоединение Белоруссии.