Дублершу Николь Кидман и ее супруга убили при загадочных обстоятельствах

О смерти актрисы-каскадера Шерил Сандерс и ее супруга Ричарда Рид Сандерса стало известно вечером 17 февраля. Семейную пару нашли в окрестностях Грин, штата Огайо, сообщает The Independent.

По информации правоохранителей, 59-летнюю артистку и ее 56-летнего мужа убил некий Линдси Данкан. Подозреваемый рассказал, что пара атаковала его с супругой. Один из нападавших в маске приставил к голове его жены пистолет.

«Все, что случилось дальше — просто инстинкты», — утверждал Данкан.

В полиции округа заявили, что жестокое убийство было совершено прямо возле дома экс-супруга каскадерши. Актриса якобы направлялась к мужчине, чтобы обсудить поступление их дочерей в университет. На месте преступления Шерил появилась уже после того, как ее супруг был застрелен. В тот момент у женщины также было при себе оружие.

За свою длительную карьеру Шерил Сандерс успела поработать дублершей таких актрис, как Николь Кидман, Кэмерон Диас, Джессика Альба и Сандра Буллок. Кроме того, артистка снялась в довольно кассовых картинах. В частности, «Назад в будущее-2», «Ангелы Чарли», «Смертельное оружие» и «Крепкий орешек 2».

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