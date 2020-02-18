Чем опасна привычка «хрустеть» пальцами — мнение врача
Травматолог-ортопед Константин Терновой предупредил, что многократное щелканье суставами снижает срок их нормальной работы.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
«Копия отца»: Ирина Круг в День всех влюбленных показала повзрослевшего сына
Лена Ленина пошла под венец с короткой стрижкой и в платье за 10 миллионов
Фото, видео: www.globallookpress.com / Alessandra Sarti, imago stock&people, imagebroker/Ulrich Niehoff, Heinz Schmidbauer, magebroker/Michaela Begsteiger
Привычка хрустеть пальцами или шеей может отправить суставы человека на «досрочную пенсию». Об этом сообщил травматолог-ортопед, остеопат Константин Терновой.
«Многие любят щелкать пальцами или шеей. В основном это связано с напряжением в мышцах кистей или шеи, которое приводит к возникновению непреодолимого желания „щелкнуть"», — цитирует его Радио Sputnik.
По словам медика, многократное щелканье суставами приводит к тому, что они разбалтываются. Разболтанность провоцирует более быстрый износ и артроз. Так, если хрустеть пальцами слишком часто, то артроз появится уже в 50 лет, хотя обычно он не грозит людям до 70 лет.
«Когда же люди делают это (щелкают суставами — Прим. ред.) постоянно по 20-30 раз в день, то это больше напоминает двигательный невроз. Это схоже с тем, как люди грызут ногти», — добавил Терновой.
В таких случаях врач посоветовал обратиться за помощью к психиатру. В менее запущенных случаях избавиться от вредной привычки поможет массаж. Профессионал легко снимет мышечное напряжение, а вместе с ним и желание хрустнуть.
Ранее 5-tv.ru сообщал, какие привычки помогают снизить риск инсульта.
Нашли ошибку?