Привычка хрустеть пальцами или шеей может отправить суставы человека на «досрочную пенсию». Об этом сообщил травматолог-ортопед, остеопат Константин Терновой.

«Многие любят щелкать пальцами или шеей. В основном это связано с напряжением в мышцах кистей или шеи, которое приводит к возникновению непреодолимого желания „щелкнуть"», — цитирует его Радио Sputnik.

По словам медика, многократное щелканье суставами приводит к тому, что они разбалтываются. Разболтанность провоцирует более быстрый износ и артроз. Так, если хрустеть пальцами слишком часто, то артроз появится уже в 50 лет, хотя обычно он не грозит людям до 70 лет.

«Когда же люди делают это (щелкают суставами — Прим. ред.) постоянно по 20-30 раз в день, то это больше напоминает двигательный невроз. Это схоже с тем, как люди грызут ногти», — добавил Терновой.

В таких случаях врач посоветовал обратиться за помощью к психиатру. В менее запущенных случаях избавиться от вредной привычки поможет массаж. Профессионал легко снимет мышечное напряжение, а вместе с ним и желание хрустнуть.

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